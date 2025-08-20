Звезде сериала «Воронины» удалили опухоль

Известной по роли Галины Ивановны в сериале «Воронины» Анне Фроловцевой удалили злокачественное новообразование. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

76-летняя актриса обратилась к врачам с жалобами на боль в груди, после чего на маммографии у нее выявили опухоль.

По данным Mash, после дообследования артистке поставили диагноз «онкология», и консилиум врачей принял решение о хирургическом вмешательстве.

Сейчас Анна Фроловцева восстанавливается после операции. В дальнейшем ей предстоит пройти курс гормональной терапии и химиотерапии.

В марте прошлого года сообщалось, что актрису госпитализировали из-за жалоб на учащенное сердцебиение, боль в груди и гипертонию. У нее обнаружили мерцательную аритмию, которая может спровоцировать инфаркт.