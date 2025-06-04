Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова

Завязавшиеся на съемках телепроекта «Последний герой» отношения ведущей Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова закончились свадьбой. Фотографии с торжества теледива опубликовала в Telegram-канале .

Как сообщил StarHit, пара расписалась в московском ЗАГСе в минувший вторник, 3 июня, в кругу друзей. Но в ближайшее время молодожены готовят большое празднование.

После съемок в «Последнем герое» Бородина и Сердюков не расставались и вместе приняли участие в еще одном телепроекте — «Сокровища императора», — где иногда срывались друг на друга. Такое поведение дало поклонникам повод думать, что пара может распасться.

Для Бородиной это уже третий брак. От прошлых супругов — бизнесменов Юрия Будагова и Курбана Омарова — у телеведущей есть две дочери. Сердюков ранее состоял в отношениях с блогершей Алиной Акиловой, которая родила ему дочь.

Телеведущая Дана Борисова предупреждала Ксению Бородину об опасности отношений с Николаем Сердюковым и призывала ее отменить свадьбу. Она пояснила, что блогер отличается несдержанным характером и может испортить жизнь избраннице.

Борисова, не сдерживаясь в выражениях, назвала Сердюкова абьюзером, отморозком и маньяком. Она подчеркнула, что блогер полностью раскрылся на съемках проекта «Сокровища императора».