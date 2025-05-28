Дана Борисова призвала Ксению Бородину отменить свадьбу с абьюзером

Телеведущая Дана Борисова в разговоре с Общественной Службой Новостей посоветовала Ксении Бородиной отменить свадьбу с ее новым избранником Николаем Сердюковым.

Борисова заявила, что будущий муж Ксении крайне агрессивен и может испортить ей жизнь.

«Я вообще не понимаю, чем Ксения думала, когда выбирала себе такого мужика. Это отморозок самый настоящий, абьюзер. Странно, что он ее не зарезал до сих пор, этот маньяк», — высказалась Дана.

На съемках проекта «Сокровища императора» Борисова была поражена тем, как ухажер Ксении ведет себя с ней.

«Это был отборный мат в адрес Бородиной. Словом, она дура, если честно, настолько не разбираться в мужчинах. Она еще хочет замуж за него выйти. Просто треш, если честно», — поделилась своими наблюдениями собеседница сайта.

Борисова также сообщила, что не желает больше никогда встречаться ни с Бородиной, ни с ее будущим супругом.