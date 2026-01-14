«Космическая женщина». Откровенная фотосессия 61-летней Ветлицкой поразила ее фанатов

Советская и российская певица, танцовщица и актриса Наталья Ветлицкая поучаствовала в откровенной съемке, восхитив поклонников своей внешностью. Кадры опубликовали на странице студии Nevori в Instagram*.

На одном из снимков 61-летняя артистка предстала в полупрозрачном черном и расстегнутой кожаной куртке. Ей сделали укладку с эффектом мокрых прядей, зачесав волосы назад.

Ветлицкая также снялась в леопардовой шубе, жилете и топе с глубоким декольте.

Поклонники певицы отметили, что она достойно и красиво принимает свой возраст. Ее также назвали «русской Шэрон Стоун», отметив, что Ветлицкая прекрасна в любом возрасте и вообще время над женщиной не властно, «когда есть порода».

«„Невероятной красоты женщина“; „Невообразимо роскошна“; „Просто космическая женщина!“ — написали пользователи.

Обладательница яркой внешности всегда привлекала мужское внимание. В конце 2000-х Ветлицкая переехала в Испанию, в 2019 году надеялась возобновить музыкальную карьеру в России, а в 2024 году в спешке избавилась от столичной недвижимости, испугавшись возможного статуса иноагента.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.