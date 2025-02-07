Сегодня 03:57 Назвала россиян «рабами», а сама хитрит. Куда пропала Ветлицкая после резких заявлений 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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В постсоветском пространстве песни Натальи Ветлицкой произвели настоящий фурор. Все верили, что певицу ждет невероятно успешное будущее, но артистка внезапно пропала. Где скрывалась Ветлицкая, почему теперь многие считают ее возвращение в Россию настоящим позором и что говорила некогда популярная певица о россиянах — в материале 360.ru.

Как Ветлицкая мыла посуду ради духов Наталья Ветлицкая родилась 17 августа 1964 года в Москве в семье московских интеллигентов. С ранних лет девица увлеклась танцами: вместо музыкальной школы, которая не смогла ее впечатлить, ей открылась страсть к хореографии. Семья будущей звезды жила скромно. Ветлицкая вспоминала, что временами она, ее родители и бабушка испытывали проблемы даже с едой. После окончания школы в 1981 году девушка начала работать хореографом. Денег недоставало и по вечерам артистка мыла полы в кафе и парикмахерских — копила на духи и наряды. Как Наталья Ветлицкая пробилась к славе Звезда артистки взошла не сразу. В начале 80-х Наталья Ветлицкая поучаствовала в записи песен для мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания», пару раз мелькнула в эпизодических ролях на большом экране, а затем перешла в Государственный эстрадный оркестр РСФСР под управлением Максима Дунаевского. К середине десятилетия Ветлицкая показала себя в группах «Рондо» и «Идея фикс». Судьбоносной стала ее работа в легендарной команде «Мираж», но здесь Наталья оставалась всего год, а затем покинула группу. Сольная карьера Натальи Ветлицкой Первая сольная песня Ветлицкой «Посмотри в глаза» стала ее главной визитной карточкой. Да и клип, снятый режиссерами Федором Бондарчуком и Тиграном Кеосаяном, шокировал и заворожил зрителей. Впрочем сам Бондарчук позднее, как писала газета РБК, отмечал, что в те годы «особо никто не понимал, что такое музыкальный клип». Тем не менее, публика и критики отметили смелость образа Ветлицкой, успех самой композиции позволил певице закрепиться в сердцах миллионов слушателей. Сольные альбомы, выпущенные в начале 90-х, принесли ей не только коммерческий успех, но и признание коллег по творческому цеху.

Фото: РИА «Новости»

Бурная личная жизнь Натальи Ветлицкой Личная жизнь Ветлицкой всегда была предметом пристального внимания прессы. За годы своей карьеры она состояла в нескольких браках и имела множество романов. Первый брак с музыкантом Павлом Смеяном запомнился не только творческим сотрудничеством, но и серьезными бытовыми конфликтами — по рассказам самой Натальи, отношения сопровождались насилием и ссорами, что заставило девушку принимать тяжелые решения уже в молодости. Последующие союзы, включая кратковременный брак с певцом Женей Белоусовым, а также гражданские отношения с рядом известных деятелей шоу-бизнеса, лишь добавили ярких красок в ее личную драму. Пресса, в частности 24smi.org, неоднократно акцентировала внимание на бурных отношениях, всплывающих в скандальных заголовках, а сама певица не раз становилась героиней скандалов, что влияло и на репутацию звезды. Романы со звездами Натальи Ветлицкой Впрочем, Ветлицкая, обладательница яркой внешности, всегда славилась умением привлекать внимание самых известных мужчин шоу-бизнеса. Среди ее романов — отношения с певцом Дмитрием Маликовым, которые стали настоящей сенсацией, их пара неоднократно выносилась в заголовки российскими таблоидами. Помимо Маликова, в ее личной жизни появлялись и другие знаменитости — от радиоведущих до бизнесменов, что только подтверждало ее статус звезды, умеющей быть в центре внимания. Такие романы часто сопровождались громкими заявлениями и резкими интервью, где Ветлицкая не стеснялась высказывать свое мнение о прошлом и настоящем партнеров. В 40 лет певица родила дочь Ульяну уже от четвертого мужа, чье имя артистка скрывает.

Фото: РИА «Новости»

Зачем Ветлицкая сбежала в Испанию В конце 2000-х Наталья Ветлицкая внезапно исчезла с российской эстрады и переехала в Испанию. По официальным заявлениям певицы, решение было продиктовано заботой о здоровье дочери и желанием вести более спокойный образ жизни, свободный от бесконечных скандалов и агрессивной медийной суеты. Однако в такую версию многие не поверили. Как напомнил сайт 78.ru, артистка еще с 2011 года публиковала в личном блоге политические посты и крайне резко критиковала власть.

С каждым годом, каждым месяцем, каждым днем новости о состоянии дел в России все хуже и страшнее. И это только на уровне официальной информации. На уровне частных разговоров все обстоит еще более удручающе, естественно, все совсем плохо. Наталья Ветлицкая

Как Ветлицкая хотела подзаработать на российском зрителе В середине 2019 года Наталья Ветлицкая внезапно объявила, что хочет возобновить музыкальную карьеру в России. В прессе появились слухи о том, что артистка столкнулась с денежными проблемами и таким образом решила поддержать свое благосостояние. Но планам певицы сбыться было не суждено — началась пандемия, затем специальная военная операция. Как Дана Борисова унизила Ветлицкую Известная ведущая Дана Борисова в разговоре с Eg.ru также рассказала, что перед началом спецоперации Ветлицкая вернулась в Россию и хотела «подзаработать на российском зрителе» — поскольку в Испании с бизнесом у нее не сложилось. Телеведущая назвала Наталью Ветлицкую представительницей «пятой колонны» и отпустила в ее адрес ряд нелестных замечаний.

Фото: РИА «Новости»

Что говорила Ветлицкая о россиянах После начала спецоперации Ветлицкая вновь сделала ряд крайне негативных замечаний в адрес властей России. Но больше всего внимание общественности привлек ее репост. Артистка разместила в своих социальных сетях публикацию Аллы Пугачевой — легендарная певица догадалась назвать «рабами» россиян, которые критиковали ее отъезд за границу. Наталью Ветлицкую могли признать иноагентом В 2022 году журналистка Алена Жигалова рассказала, что Наталью Ветлицкую в России могут признать иностранным агентом. С такой просьбой в Минюст обратились общественники. После этого артистка поумерила пыл и перестала говорить с подписчиком на политические темы, отмечала «Газета.ru». Как испугалась Наталья Ветлицкая И уже в феврале 2024 года прессе стало известно, что певица в максимальной спешке переписала свою элитную квартиру на Патриарших в Москве на дочь. Позднее певица переписала на дочь и дом за миллиард рублей в Подмосковье. Похоже, Ветлицкая просто испугалась статуса иностранного агента и конфискации имущества.