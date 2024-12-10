Концерты жены Меладзе начали отменять в Европе

Экс-солистка группы «ВИА Гра», жена певца и продюсера Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева, столкнулась с проблемой: из-за отсутствия спроса ее концерты в Европе пришлось отменить. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Неделю назад в Аликанте появилась афиша концерта с сольным выступлением известной артистки, который должен был пройти 14 декабря. Однако уже через неделю объявление сняли, а организаторы объяснили, что были вынуждены отменить выступление из-за низкого спроса на билеты.

Стоимость билетов начиналась от 59 евро, что составляет примерно 6 тысяч рублей. Продолжительность выступления певицы — чуть менее полутора часов. Джанабаева хотела представить новую программу. В связи с отменой концерта в Испании запланированный гастрольный тур пока приостановили.

Весной Меладзе и Джанабаева покинули Россию и переехали в Испанию, где купили особняк. Долгое время Альбина не раскрывала, где именно находится ее новый дом. Сейчас она продолжает заниматься своей карьерой в Европе, поддерживая мужа.

В декабре Меладзе уже провел два концерта — в Загребе и Риме. Кроме того, он принимает заказы на новогодние корпоративы от россиян.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что будет добиваться отмены концертов Меладзе в России в случае возвращения артиста в страну. По его словам, такие артисты возвращаются на родину не потому, что соскучились по ней, а потому, что оказались невостребованными за границей. Активист также подал в ФАС обращение для проверки сестры певца Лианы.