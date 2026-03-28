Концерт Полины Гагариной отменили в Астане

Апрельское выступление Полины Гагариной в Астане отменили по независящей от организаторов причине. Об этом сообщил сервис Zakazbiletov.kz в Facebook*.

«Концерт Полины Гагариной, который должен был состояться 5 апреля в городе Астана, по независящим от организаторов, артиста и нас причинам отменяется», — объявили представители билетного оператора.

В афише на сайте певицы казахстанский концерт не указан. Ближайшие выступления пройдут в Бишкеке, Ташкенте и Люберцах.

Предыдущие концерты Гагариной в Казахстане также отменялись. Она планировала выступить в 2025 году в Алма-Ате и Астане.

Гагарина попала в 14-й пакет санкций Евросоюза. Она пыталась оспорить рестрикции через Европейский суд.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.