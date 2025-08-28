Концерт Полины Гагариной в Астане оказался под угрозой отмены

В Казахстане из продажи исчезли билеты на концерт Гагариной после протестов

Пользователи соцсетей обратили внимание, что билеты на концерт певицы Полиной Гагариной исчезли с казахстанского сайта Zakazbiletov.kz после протестов. Об этом сообщила «Газета.ru» .

Выступление Гагариной в Конгресс-центре Астаны было запланировано на 27 ноября этого года.

После первых анонсов в соцсетях появились призывы бойкотировать выступление российской артистки и вообще его отменить. На одной из онлайн-платформ опубликовали петицию, авторы которой заявляли, что приезд Гагариной в Казахстан якобы вызовет «социальное напряжение и разделение» внутри страны.

Критики артистки напомнили, что она открыто поддержала спецоперацию России на Украине в 2022 году. И якобы ее позиция расходится с официальной внешнеполитической линией Казахстана.

При этом на официальном сайте Гагариной дата концерта в Астане не пропала, но при переходе на сайт Zakazbiletov.kz билетов нет. Организаторы об отмене выступления не сообщали.

Ранее в Узбекистане запретили шоу Comedy Club как несоответствующее «нормам этикета».