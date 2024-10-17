Гагарина оспорила санкции в Европейском суде

Российская эстрадная певица и актриса Полина Гагарина обратилась в Европейский суд, чтобы оспорить санкции, которые ввели против нее. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте инстанции.

«Заявитель требует, чтобы суд аннулировал решение Совета (CFSP) 2024/1738 от 24 июня 2024 года, изменяющее решение 2014/145/CFSP об ограничительных мерах», — следует из заявления.

В июне Европейский союз в рамках 14-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении нескольких деятелей культуры из России, которых обвинили в участии в «государственной пропаганде». Среди них оказалась и Гагарина.

Ранее YouTube заблокировал канал Гагариной после санкций ЕС. Певицу обвинили в том, что она принимала участие в концертах, посвященных вхождению новых регионов в состав России.

Кроме того, о блокировке своего канала на YouTube рассказал певец Shaman. Он объяснил причину блокировки цитатой из своей песни: «Я русский».