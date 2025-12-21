Концерт Ларисы Долиной отменили в Туле

Певица Лариса Долина планировала приехать с концертом в Тулу 4 января, но его отменили из-за нездорового ажиотажа вокруг ее имени. Об этом сообщил РИА «Новости» директор компании-организатора концерта Владислав Серенко.

«Юбилейный концерт в кругу друзей» Долиной должен был пройти в ДК «Туламашзавод» 4 января. Однако в городе артистку не ждали. По словам организаторов, они не смогли продать 344 билетов из 724.

В итоге, по данным билетных агрегаторов, продажи на концерт артистки были закрыты. Комментируя ситуацию Серенко заявил, что концерт решили отменить в связи с нездоровым ажиотажем, сложившимся вокруг имени артистки.

Долина оказалась в центре крупного скандала после продажи своей квартиры Полине Лурье якобы под воздействием мошенников. По словам певицы, аферисты убедили ее продать квартиру и передать им 112 миллионов рублей. Позже артистка подала в суд и покупательница осталась без недвижимости.

Многие разозлились на артистку за то, что Лурье лишилась жилья и денег. В связи с этим социальные сети заполонили видеоролики с «отменой Долиной».