Концерт Долиной в Петербурге перенесли на ноябрь

Юбилейный концерт певицы Ларисы Долиной в концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба БКЗ.

«Концерт переносится на 15 ноября 2026 года. Билеты с датой 25 февраля 2026 года действительны. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в заявлении на сайте «Октябрьского».

Непосредственно на афише БКЗ указано, что юбилейный концерт Долиной планировали к 70-летию певицы.

Ранее стало известно, что исполнительница хита «Погода в доме» улетела на шикарный отдых в Абу-Даби. Народная артистка остановилась в элитном пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island, где вилла стоит от полумиллиона рублей за сутки и от 80 тысяч рублей — за номер.

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявляла 360.ru, что Долина не передала ключи от квартиры в Хамовниках, поэтому ее выселят принудительно.