«Кончились ее мучения». Лариса Лужина — о смерти Заворотнюк

Актриса Лужина: Заворотнюк была талантливой и красивой женщиной

Natalia Shakhanova/Global Look Press
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Актриса Анастасия Заворотнюк была красивой и талантливой женщиной, которую надолго запомнят зрители. Об этом в беседе с 360.ru заявила ее коллега Лариса Лужина.

Актриса отметила, что не сталкивалась с Заворотнюк, кроме как «на встречах». Лужина выразила соболезнования родным Заворотнюк.

«Жалко — умерла красивая женщина, талантливый человек, который много сделал для нашего зрителя. Ее запомнят как „прекрасную няню“, хорошего человека, хорошую мать и жену. Жалко, но как Господь решил… что же делать. Там тоже, говорят, хорошие люди нужны, талантливые. Она промучилась, и, наверное, уже кончились ее мучения», — отметила Лариса Лужина.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Ей было всего 53 года. В последние годы знаменитость боролась с раком мозга и не появлялась на публике. СМИ сообщили, что за пару недель до смерти ее состояние резко ухудшилось, несмотря на очередной дорогостоящий курс лечения, пройденный несколько месяцев назад.

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