Киркорова призвали продать Rolls-Royce и часы Rolex ради детей-сирот

Певец Филипп Киркоров должен продать лимитированные часы Rolex и свой автомобиль Rolls-Royce, а полученные финансовые средства передать детям-сиротам. Об этом в беседе с 360.ru заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Таким образом глава ФПК отреагировал на новость о том, что Киркоров приобрел Rolex из лимитированной коллекции, посвященной 80-летию Победы. Часы с изображением обелиска «Родина-мать» выпустили в количестве 80 штук. Своей обновкой он похвастался перед блогером Викторией Шеляговой.

По словам Бородина, со стороны Киркорова было бы правильным передать вырученные с продажи Rolex и Rolls-Royce деньги на нужды сиротам из детских домов.

Ранее глава ФПК призвал Филиппа Киркорова принести публичные извинения перед Россией за покупку чрезмерно дорогого пасхального угощения. Поп-король приобрел эксклюзивный кулич за почти 500 тысяч рублей.