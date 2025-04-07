«Поднял на уши весь мир». Киркоров похвастал редкими часами от Rolex

Киркоров купил часы «Виктория» от Rolex из коллекции к 80-летию Победы

Известный любовью к роскоши певец Филипп Киркоров обзавелся часами от Rolex из лимитированной коллекции, посвященной 80-летию Победы. Он похвастал покупкой на странице блогера Виктории Шеляговой в Instagram*.

Светская львица встретилась с Киркоровым в Москве. Он показал новые часы «Виктория» с изображением обелиска «Родина-мать». В лимитированную коллекцию вошли всего 80 экземпляров, король российской эстрады занял 15-е место в списке ожидания.

«Я поднял на уши весь мир! И за сутки мне раздобыли», — сказал он.

Ранее Киркоров показал ремонт в комнате своего сына Мартина. За 10 дней рабочие покрасили стены, установили полки для футбольных мячей и завезли кровать стоимостью около миллиона рублей.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.