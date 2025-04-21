Киркорова призвали извиниться за дорогой пасхальный кулич

Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал певца Филиппа Киркорова принести публичные извинения стране за покупку чрезмерно дорогого пасхального кулича. Об этом написал сайт NEWS.ru .

Комментируя ситуацию, Бородин назвал артиста «простым выпендрежником», отметив, что подобное поведение свидетельствует о внутренней неуверенности.

Бородин высказал предположение, что детство Киркорова могло проходить в стесненных обстоятельствах, подразумевая нехватку сладостей и удовольствий. Именно это, по его мнению, провоцирует артиста демонстрировать свое богатство экстравагантным способом.

Ранее стало известно, что Киркоров приобрел эксклюзивный кулич стоимостью почти полмиллиона рублей. Этот жест вызвал общественный резонанс и критику.