Киркорова призвали извиниться за дорогой пасхальный кулич
Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал певца Филиппа Киркорова принести публичные извинения стране за покупку чрезмерно дорогого пасхального кулича. Об этом написал сайт NEWS.ru.
Комментируя ситуацию, Бородин назвал артиста «простым выпендрежником», отметив, что подобное поведение свидетельствует о внутренней неуверенности.
Бородин высказал предположение, что детство Киркорова могло проходить в стесненных обстоятельствах, подразумевая нехватку сладостей и удовольствий. Именно это, по его мнению, провоцирует артиста демонстрировать свое богатство экстравагантным способом.
Ранее стало известно, что Киркоров приобрел эксклюзивный кулич стоимостью почти полмиллиона рублей. Этот жест вызвал общественный резонанс и критику.