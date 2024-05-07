Киркорова призвали извиниться перед певицей Славой | 360°

07 мая 2024, 14:33
Киркорова призвали извиниться перед певицей Славой
Адвокат певицы Славы Сенина потребовала от Киркорова извинений перед артисткой
Адвокат певицы Славы Елена Сенина потребовала извинений от артиста Филиппа Киркорова. Ее слова передало издание Kp.ru.
Летом прошлого года Слава обвинила звездного хирурга Хайдарова в том, что он изуродовал ей грудь. К ней присоединилась и певица Любовь Успенская, которая тоже осталась недовольна результатом операции. Их поддержали еще около сотни женщин.
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В защиту врача высказались Киркоров, блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) и стилист Гоар Аветисян.
Юристу Сениной удалось урегулировать отношения певицы Славы и Хайдарова мирным путем. Однако она полагает, что перед ее подзащитной должны извиниться ее коллеги.
«Считаю, неплохо было бы таким лицам, которые нас оскорбляли, называли лгуньями и прочими словами, например Филиппу Киркорову, принести публичные извинения», — заявила адвокат.
Недавно клинику Хайдарова закрыли на 90 суток после громкого скандала из-за смерти одного из пациентов. Выяснилось, что в учреждении работали пластические хирурги без образования.
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Филипп Киркоров
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