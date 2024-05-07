Киркорова призвали извиниться перед певицей Славой | 360°

Знаменитости 07 мая 2024, 14:33 Киркорова призвали извиниться перед певицей Славой Адвокат певицы Славы Сенина потребовала от Киркорова извинений перед артисткой РИА «Новости»

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Адвокат певицы Славы Елена Сенина потребовала извинений от артиста Филиппа Киркорова. Ее слова передало издание Kp.ru.

Летом прошлого года Слава обвинила звездного хирурга Хайдарова в том, что он изуродовал ей грудь. К ней присоединилась и певица Любовь Успенская, которая тоже осталась недовольна результатом операции. Их поддержали еще около сотни женщин.

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В защиту врача высказались Киркоров, блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) и стилист Гоар Аветисян.

Юристу Сениной удалось урегулировать отношения певицы Славы и Хайдарова мирным путем. Однако она полагает, что перед ее подзащитной должны извиниться ее коллеги.

«Считаю, неплохо было бы таким лицам, которые нас оскорбляли, называли лгуньями и прочими словами, например Филиппу Киркорову, принести публичные извинения», — заявила адвокат.

Недавно клинику Хайдарова закрыли на 90 суток после громкого скандала из-за смерти одного из пациентов. Выяснилось, что в учреждении работали пластические хирурги без образования.