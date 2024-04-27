Хирурги без образования работали в клинике Тимура Хайдарова | 360°

Общество 27 апреля 2024, 14:50 Хирурги без образования работали в клинике Тимура Хайдарова Shot: в клинике Тимура Хайдарова работали пластические хирурги без образования РИА «Новости»

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В клинике Тимура Хайдарова пластические хирурги, не обладающие должным образованием, использовали контрафактные иглы и лекарства с истекшим сроком годности. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В решении Арбитражного суда Москвы, попавшем к журналистам, перечислили нарушения в работе клиники IQ Plastique, ставшие причиной ее временного закрытия. Так, врачи применяли медицинские иглы без необходимой сертификации. В учреждении работали семь врачей — хирургов, дерматовенерологов и косметологов — без соответствующего образования. В клинике отсутствовал журнал учета медикаментов и использовались лекарства, срок годности которых истек, а их хранение осуществлялось с нарушениями.

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Кроме того, пациентам предлагали продукты без каких-либо сопроводительных документов. Также проверка выявила нарушения в процедурах предоперационных обследований.

По данным Shot, врачам клиники может грозить до шести лет лишения свободы. Проверка началась в связи со смертью московского продюсера Петра Гаврилова.