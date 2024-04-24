Клинику звездного хирурга Хайдарова закрыли на 90 суток | 360°

24 апреля 2024, 18:24
Клинику звездного хирурга Хайдарова закрыли на 90 суток
Суд приостановил работу клиники хирурга Хайдарова IQ Plastique на 90 суток
Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники IQ Plastique пластического хирурга Тимура Хайдарова на 90 суток. Данные об этом появились в картотеке.
Клинику привлекли к административной ответственности за грубые нарушения предпринимательской деятельности.
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Десять дней назад Следственный комитет опечатал операционные в клинике Хайдарова.
Расследование началось после гибели 36-летнего пациента — бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова, решившегося на шунтирование желудка. Спустя несколько дней после обращение в IQ Plastique мужчина почувствовал себя плохо. По совету медиков он обратился в другой медицинский центр, однако после умер.
Операцию скончавшемуся Гаврилову делал не сам Хайдаров, а другой врач — Илья Елагин. По словам владельца больницы, за плечами специалиста — более трех тысяч подобных вмешательств.
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