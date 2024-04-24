Клинику звездного хирурга Хайдарова закрыли на 90 суток | 360°

Общество 24 апреля 2024, 18:24 Клинику звездного хирурга Хайдарова закрыли на 90 суток Суд приостановил работу клиники хирурга Хайдарова IQ Plastique на 90 суток Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / Global Look Press

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Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники IQ Plastique пластического хирурга Тимура Хайдарова на 90 суток. Данные об этом появились в картотеке.

Клинику привлекли к административной ответственности за грубые нарушения предпринимательской деятельности.

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Десять дней назад Следственный комитет опечатал операционные в клинике Хайдарова.

Расследование началось после гибели 36-летнего пациента — бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова, решившегося на шунтирование желудка. Спустя несколько дней после обращение в IQ Plastique мужчина почувствовал себя плохо. По совету медиков он обратился в другой медицинский центр, однако после умер.

Операцию скончавшемуся Гаврилову делал не сам Хайдаров, а другой врач — Илья Елагин. По словам владельца больницы, за плечами специалиста — более трех тысяч подобных вмешательств.