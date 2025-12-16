Киркоров заявил, что СБУ пиарится на его имени

Певец Филипп Киркоров обвинил Службу безопасности Украины в попытке пиара на его имени. Об этом исполнитель хита «Зайка моя» сообщил РИА «Новости».

Народный артист России прокомментировал новость о том, что СБУ объявила его в розыск на Украине и внесла его в соответствующую базу. По словам звезды, сам он не скрывал и не собирается скрывать собственное местонахождение.

«Все знают, где меня искать. Я в своей стране — в России. Видимо, СБУ за неимением других информационных поводов решили пошуметь с использованием моего громкого имени», — сказал певец.

Ранее стало известно, что Киркоров поддержал коллегу по цеху Ларису Долину на фоне скандала с квартирой. Он призвал народ проявить христианское всепрощение.