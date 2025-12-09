Киркоров поддержал Долину на фоне скандала с квартирой

Певец Филипп Киркоров высказал мнение по поводу скандала вокруг Ларисы Долиной на концерте «Наш Новый год» в Кремле. Об этом сообщило Ura.ru .

Исполнитель выразил поддержку артистке и призвал всех проявить христианское всепрощение. Он напомнил, что ошибиться может каждый.

«Мы оступаемся, делаем какие-то вещи, которые не от нас зависят. Но надо достойно из этого выходить», — отметил Киркоров.

По его словам, Долина сумеет справиться с трудной ситуацией. Он также пожелал ей добра, счастья и благополучия.