Киркорова объявили в розыск на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России Филиппа Киркорова. Информацию о нем внесли в базу, сообщило РИА «Новости» .

Согласно данным базы розыска СБУ, сведения о российском певце появились на сайте еще 30 октября, однако о них стало известно только сейчас.

В конце октября Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение Киркорову из-за проведения концертов в ДНР и Крыму. Артисту вменили «неоднократное нарушение порядка въезда в Украину». Также Киркоров уже 10 лет находится в базе украинского сайта «Миротворец»*.

Ранее СБУ объявила в розыск Николая Баскова. С 2017 года артист числится в базе данных сайта «Миротворец»*. Сам же певец признался, что с начала спецоперации на Украине получил сотни тысяч проклятий и угроз из-за бывших коллег по цеху.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.