Киркоров заявил, что готов завести третьего ребенка

На третьего ребенка певец Филипп Киркоров решится только в том случае, если встретит новую любовь. Он заявил в программе «Однажды…» на НТВ , что не готов вновь становиться отцом-одиночкой.

«Мне бы своих двоих подростков поднять на ноги. Сейчас самый сложный возраст у них, 13 и 14 лет. Если встречу человека, может быть, появится и третий», — сказал поп-король.

Пока Киркоров вынужден скрывать личную жизнь и пребывать, как он выразился, в состоянии публичного одиночества. Он объяснил, что артист не может позволить себе ошибку.

О третьем ребенке певец задумался в начале 2025 года, когда познакомился с сыном Стаса Костюшкина. Мальчик настолько очаровал Киркорова, что он захотел назвать второго сына, если такой появится, в его честь.

Киркоров состоял в браке только один раз, с Аллой Пугачевой. Продюсер Леонид Дзюник заявил, что они развелись из-за конфликта на почве денег.