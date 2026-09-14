Киркоров вспомнил первый поцелуй с одноклассницей

«Первый поцелуй у меня был на Котельнической набережной <…> Я был с девочкой Мариной Лысенко, моей одноклассницей», — сказал артист.

По словам Киркорова, это произошло, когда он учился в восьмом классе. Свидание состоялась недалеко от 413-й школы и кинотеатра «Иллюзион», на Котельнической набережной в Москве. Он также отметил, что первая любовь была похожа на его бывшую супругу, певицу Аллу Пугачеву.

Ранее Киркоров продал принадлежавшую ему недвижимость в Болгарии. Речь идет о 14 апартаментах на территории комплекса «Эмеральд», приобретенных певцом еще в 2007 году.