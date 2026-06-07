Киркоров сообщил о пополнении в семье и показал нового питомца

В доме певца Филиппа Киркорова произошло пополнение — артист завел собаку. Об этом он рассказал на церемонии МУЗ-ТВ, сообщил Ura.ru .

Музыкант поделился, что теперь в его доме живет пес по кличке Коля породы голдендудль.

«Я хотел большую собаку, чтобы она бросалась на меня, когда я прихожу домой, с которой мне нужно вставать в девять утра и гулять с ней», — рассказал он.

Ранее зрители обратили внимание и на изменения во внешности самого Киркорова. В Сети предположили, что певец мог изменить форму носа. Слухи подогрели и недавние слова блогера Марго. Она призналась, что Киркоров призывал ее сделать пластическую операцию и даже знакомил с врачом.