Певица Марго призналась, что Киркоров предлагал ей сделать пластику

Блогер и певица Маргарита Овсянникова, более известная как Марго, призналась, что Филипп Киркоров призывает ее лечь под нож пластического хирурга. Об этом она рассказала Пятому каналу на «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение».

«Постоянно! Филипп мне говорил, чтобы я обрезала свой носик. И даже на своем дне рождения познакомил с врачом», — рассказала артистка.

Овсянникова добавила, что и сам Киркоров выглядит иначе. Так, будто прошел уже какие-то процедуры.

Народный артист России недавно признался, что перенес такие хирургические вмешательства, как блефаропластика, подтяжка лица и коррекция фигуры.

Прошлой весной косметолог и пластический хирург Марият Мухина рассказывала, что Киркоров также прибегал к филлерам, чтобы создать ярко выраженные скулы и выровнять контур лица после эндоскопической подтяжки средней зоны.