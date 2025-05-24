«Взял с меня обещание». Киркоров рассказал о предсмертной просьбе отца

Киркоров: отец взял с меня обещание дарить людям праздник

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров в марте похоронил отца. Бедрос скончался в возрасте 92 лет. Поп-король раскрыл его предсмертную просьбу и наставления, написал StarHit.

По словам певца, Бедрос чувствовал, что скоро умрет и сказал ему, что горевать не нужно.

«Взял с меня обещание — все концерты провести и подарить людям праздник», — рассказал артист.

Он добавил, что посвятил ему петербургские выступления и включил в программу любимые композиции.

Также шоумен поделился воспоминаниями о последней глубокой беседе с отцом незадолго до его кончины. Бедрос Киркоров говорил о важности каждого мгновения, призвал своего сына следовать выбранному пути.

Отец Филиппа Киркорова был погребен на Аллее актеров Троекуровского кладбища. На его похоронах присутствующие наблюдали Божье благоденствие.

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