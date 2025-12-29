Киркоров решил набить новое тату

Народный артист Филипп Киркоров планирует набить татуировку на месте ожога, полученного на концерте. Его слова привел «МУЗ-ТВ» .

Исполнитель признался, что от ожога остался след, но травма уже не беспокоит.

«Когда подуспокоится, и татуировками забью место. Вот это был жесткий период в жизни, который выбил из колеи почти на месяц», — сказал он.

Киркоров получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге в апреле 2025 года из-за неправильно сработавшего фейерверка. После ЧП король эстрады взял перерыв в работе, проводил время с семьей и занимался здоровьем.

Ранее стало известно, что певцу диагностировали сахарный диабет второго типа. Артист жаловался на ватные ноги, слабость, апатию, перепады настроения и чувство жажды. Ближайшие выступления Киркорова запланированы на февраль 2026 года.