Киркоров решил набить новое тату
Филипп Киркоров собрался забить обгоревший на концерте локоть татуировкой
Народный артист Филипп Киркоров планирует набить татуировку на месте ожога, полученного на концерте. Его слова привел «МУЗ-ТВ».
Исполнитель признался, что от ожога остался след, но травма уже не беспокоит.
«Когда подуспокоится, и татуировками забью место. Вот это был жесткий период в жизни, который выбил из колеи почти на месяц», — сказал он.
Киркоров получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге в апреле 2025 года из-за неправильно сработавшего фейерверка. После ЧП король эстрады взял перерыв в работе, проводил время с семьей и занимался здоровьем.
Ранее стало известно, что певцу диагностировали сахарный диабет второго типа. Артист жаловался на ватные ноги, слабость, апатию, перепады настроения и чувство жажды. Ближайшие выступления Киркорова запланированы на февраль 2026 года.