Вплоть до ампутации. Врач рассказал о рисках осложнений для Киркорова после ожога

По словам врача, через ожоговую рану в организм может попасть стафилококк. Подобные болезни тяжело лечатся из-за своей устойчивости к антибиотикам. По мнению Звонкова, наихудшим вариантом развития событий для Киркорова может стать сепсис, который приведет к ампутации конечности.

Ранее в Telegram-канале Mash сообщили, что Киркоров проходит лечение в отделении экстренной хирургии частной клиники. Певец попал туда из-за осложнений после ожога, который получил во время выступления в Петербурге.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская в комментарии 360.ru опровергла информацию об его экстренной госпитализации в Москве. Она отметила, что артист сейчас восстанавливает локоть под наблюдением врачей.