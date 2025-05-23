Вплоть до ампутации. Врач рассказал о рисках осложнений для Киркорова после ожога
Терапевт Звонков: в худшем случае из-за сепсиса Киркорову грозит ампутация
Народный артист России Филипп Киркоров рискует получить серьезные проблемы со здоровьем вплоть до ампутации. Ситуация осложняется сахарным диабетом, рассказал Life.ru терапевт Андрей Звонков.
По словам врача, через ожоговую рану в организм может попасть стафилококк. Подобные болезни тяжело лечатся из-за своей устойчивости к антибиотикам. По мнению Звонкова, наихудшим вариантом развития событий для Киркорова может стать сепсис, который приведет к ампутации конечности.
Ранее в Telegram-канале Mash сообщили, что Киркоров проходит лечение в отделении экстренной хирургии частной клиники. Певец попал туда из-за осложнений после ожога, который получил во время выступления в Петербурге.
Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская в комментарии 360.ru опровергла информацию об его экстренной госпитализации в Москве. Она отметила, что артист сейчас восстанавливает локоть под наблюдением врачей.