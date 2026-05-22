Киркоров раскрыл свою роль в подготовке победительницы Евровидения

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что участвовал в формировании творческой команды для болгарской певицы Дары, которая позже выиграла Евровидение-2026. Об этом он рассказал на XV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV .

По словам артиста, еще в 2005 году он вместе с греческими партнерами собрал команду, которая затем работала над проектами для конкурса.

«В силу определенных причин, чтобы не создавать лишние волнения и движения, я наблюдал за всем со стороны, из России», — сказал Киркоров.

Певец уточнил, что речь идет о продюсере Илиасе Кокотосе и композиторе Димитрисе Контопулосе. Он отметил, что рад был стоять у истоков этой команды, которая в итоге принесла победу Болгарии.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Дара системно сотрудничала с Киркоровым во время подготовки к конкурсу. Евровидение проходило под эгидой Европейского вещательного союза, Россия не участвует в нем с 2022 года. Единственную победу стране в 2008 году принес певец Дима Билан с песней Believe.