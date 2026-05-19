Продюсер рассказал о вкладе Киркорова в победу болгарской певицы на Евровидении

Продюсер Дворцов: Киркоров курировал подготовку болгарской певицы Дары от и до

Филипп Киркоров, сотрудничая с болгарской певицей Дарой, вел ее от начала и до конца и был с ней на связи каждый день. Об этом рассказал РИА «Новости» продюсер Сергей Дворцов.

«Она ходила на студии звукозаписи, а он все контролировал, то есть вел полноценное продюсирование этой девочки», — отметил продюсер.

Дара стала первой в истории Болгарии победительницей конкурса, опередив ближайшего преследователя — Ноама Беттана из Израиля — на 173 очка. Третье место заняла Александра Кэпитенеску из Румынии.

При этом в родной стране Дара известна с середины 2010-х. Ее хиты не раз возглавляли национальные чарты, а с 2021 года певица работает наставником в шоу «Голос Болгарии» и дважды приводила подопечных к победе.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Евровидение, заявив, что конкурс превратился в площадку для политических лозунгов и утратил свою культурную ценность.