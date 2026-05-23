Киркоров подогрел старые слухи о сыне Стоцкой

Певец Филипп Киркоров вновь высказался о давних слухах вокруг сына певицы Анастасии Стоцкой и пошутил о своем возможном отцовстве. Об этом народный артист России рассказал 5-tv.ru .

«Может, поэтому у нее сын так похож на меня, хотя я не отец. Хотя, кто знает, может, и отец», — сказал он.

Во время разговора рядом с ним стояла Стоцкая. На эти слова она отреагировала смехом.

Артистка также поблагодарила Киркорова за поддержку в трудные периоды жизни. По ее словам, он был рядом, когда она сомневалась в себе.

«Он в меня верил так, как, наверное, никто никогда не верил», — сказала певица.

Киркоров подтвердил ее слова и отметил, что не только верил в нее, но и признавался в любви.

Ранее артист встал на сторону певицы Люси Чеботиной в ее споре с певицей Любовью Успенской. Он заявил, что резкие высказывания в адрес молодой исполнительницы оказались связаны с личными эмоциями.