Киркоров перестал выходить на связь

Украинские хакеры слили в Сеть номер телефона Филиппа Киркорова, поэтому он отключил смартфон. Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская сообщила об этом KP.RU .

«На прошлой неделе украинские хакеры выложили в соцсети его телефон. Поэтому сейчас его номер неактивен», — объяснила она.

Киркоров все еще проходит лечение ожогов, полученных на концерте в Санкт-Петербурге. Восстановление затянулось из-за диабета. Успенская сообщила, что травмы заживают медленней, чем предполагалось, к тому же у певца нашли дополнительные проблемы — бурсит и увеличение лимфатических узлов.

На апрельском концерте в БКЗ «Октябрьский» у Киркорова из-за проблем с пиротехникой загорелся рукав костюма, сообщил Ura.ru. Певец назвал это несчастным случаем, допустил обращение к пластическому хирургу и пообещал не увольнять ответственных за спецэффекты сотрудников.