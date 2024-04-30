Киркоров объяснил, почему не намерен устраивать пышный праздник в день рождения | 360°

Знаменитости 30 апреля 2024, 02:32 Киркоров объяснил, почему не намерен устраивать пышный праздник в день рождения Киркоров не устроит пышный праздник в день рождения из-за печальной даты РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров решил не устраивать пышное торжество в честь своего дня рождения 30 апреля, ему исполнится 57 лет. Об этом он рассказал в передаче «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

По словам артиста, он отметит знаменательное событие в кругу близких, в своем загородном поместье. День рождения является грустным праздником для артиста. В эту дату скончалась его мать Виктория Марковна.

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«В этом году как раз годовщина. 30 лет назад не стало моей мамы. И 40 дней с трагедии в „Крокусе“. Это попадает именно на 30 апреля, поэтому повода особо для веселья нет», — сказал исполнитель.

Киркоров хочет пожелать себе на праздник только здоровья. Он счастлив, когда «ничего не болит».

Ранее стало известно, что Киркоров зло пошутил на шоу «Маски». Он назвал карлицей участницу проекта в костюме барби, когда заметил ее относительно низкий рост. В итоге выяснилось, что под одеждой скрылась поэтесса Лариса Рубальская. Артист долго извинялся перед ней за свое колкое замечание.