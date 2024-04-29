Снова извинялся. Киркоров зло пошутил в адрес участника шоу «Маска» | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 23:06 Снова извинялся. Киркоров зло пошутил в адрес участника шоу «Маска» Киркоров зло пошутил по поводу роста Рубальской на шоу «Маска» РИА «Новости»

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Певец и по совместительству член жюри в пятом сезоне шоу «Маска» Филипп Киркоров отпустил злую шутку в адрес одного из участников программы. Об этом сообщила «Российская газета».

В передаче приняли участие две «гостевые» маски, которые раскрывают личность сразу после выступления. Судьям нужно было угадать, кто скрывался под Барби и Котом-2.

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Гостевой, пятый член жюри Эльчин Азизов и Валерия узнали в голосе Кота вокалиста Марка Тишмана, а Регине Тодоренко показалось, что в костюме вышел Эльдар Джарахов. У Тимура Родригеза было две догадки — или Дмитрий Губерниев, или Евгений Папунаишвили. Верным оказался последний вариант.

Когда судьи угадывали личность Барби, то обратили внимание на низкий рост участницы. Киркоров зло пошутил, что в костюме Барби скрывается «карлица». Оказалось, что в куклу оделась Лариса Рубальская. Певец долго извинялся перед телеведущей, и та простила его.

Ранее Киркоров на шоу «Маска» признался в любви певице Анастасии Стоцкой. Артистка скрывалась под костюмом Матрешки.