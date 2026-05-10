Катя Лель заговорила о ребенке от Хабенского

Единственная дочь Кати Лель родилась за 13 лет до знакомства матери с актером Константином Хабенским, поэтому не могла быть его ребенком. Певица опровергла слухи в Instagram*.

Лель показала фотографию Эмилии в честь 17-летия. Подписчики отметили, как девочка похожа на своего отца, бизнесмена Игоря Кузнецова. Однако нашлись и те, кто припомнил слухи о романе певицы с Хабенским и рождении дочери от него.

«Если о вас говорят, значит вы им очень интересны, не даете покоя, пускай говорят! А с Константином Хабенским мы познакомились через 13 лет после рождения доченьки», — ответила артистка.

Родители Эмилии развелись в 2023 году. Лель пожаловалась на измены и алкогольную зависимость бывшего мужа. В 2025 году он пропал без вести во Франции.

