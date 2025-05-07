Бывший муж Кати Лель пропал без вести
Певица Катя Лель заявила, что ее экс-супруг Кузнецов пропал без вести во Франции
Российская певица Катя Лель сообщила, что ее бывший супруг, бизнесмен Игорь Кузнецов, пропал без вести во Франции. Ее слова привело издание StarHit.
По предварительным данным, еще несколько недель назад Кузнецов уехал за границу по рабочим делам. В его окружении допускают, что мужчина мог утонуть.
«Его друзья позвонили мне, стали беспокоиться. Игорь перестал выходить на связь 13 апреля в 17:00 часов по времени Ниццы», — отметила певица.
Лель уточнила, что не общалась с экс-мужем два года с момента развода, но бизнесмен поддерживал общение с их дочерью.
«Сейчас Игоря во Франции объявили в розыск, фотографии развешаны, водолазы его ищут. Мы находимся на связи с его родными и друзьями, переживаем», — поделилась певица.
Ранее Катя Лель рассказала, что из-за урагана едва не погибла на Бали. Буря сопровождалась отключением электричества и мощным дождем.