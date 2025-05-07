Бывший муж Кати Лель пропал без вести

Певица Катя Лель заявила, что ее экс-супруг Кузнецов пропал без вести во Франции

Российская певица Катя Лель сообщила, что ее бывший супруг, бизнесмен Игорь Кузнецов, пропал без вести во Франции. Ее слова привело издание StarHit .

По предварительным данным, еще несколько недель назад Кузнецов уехал за границу по рабочим делам. В его окружении допускают, что мужчина мог утонуть.

«Его друзья позвонили мне, стали беспокоиться. Игорь перестал выходить на связь 13 апреля в 17:00 часов по времени Ниццы», — отметила певица.

Лель уточнила, что не общалась с экс-мужем два года с момента развода, но бизнесмен поддерживал общение с их дочерью.

«Сейчас Игоря во Франции объявили в розыск, фотографии развешаны, водолазы его ищут. Мы находимся на связи с его родными и друзьями, переживаем», — поделилась певица.

Ранее Катя Лель рассказала, что из-за урагана едва не погибла на Бали. Буря сопровождалась отключением электричества и мощным дождем.