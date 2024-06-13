«Всех домогался». Катя Лель раскрыла правду о бывшем муже

Певица Катя Лель заявила, что ее брак с экс-супругом Игорем Кузнецовым был не идеальным. Ее слова передало издание Woman.ru .

«Он всех домогался, вот в чем [проблема]», — сказала звезда.

Артистка призналась, что она гораздо больше вкладывала в семейный бюджет, чем Кузнецов. Пока она зарабатывала, ее муж жил «припеваючи и не парился ни о чем». Вокалистке приходилось работать до потери сил, чтобы обеспечить семью.

Кроме того, бывший муж звезды часто налегал на спиртное. Она несколько раз кодировала его, но мужчина все равно срывался.

Сейчас их общая дочь Эмилия видится с отцом около трех раз в неделю. Если звезда узнает, что экс-супруг встретился с дочерью в нетрезвом состоянии, то сразу прекратит их общение.

Ранее стало известно, что Катя Лель снизила ценник на выступления из-за невостребованности. Сначала она выступала за четыре миллиона рублей, теперь согласна петь за один миллион.