Картину Паши Техника «Легенда» продали за 126,5 тысячи долларов

Написанную ушедшим из жизни рэпером Пашей Техником картину «Легенда» продали за 126,5 тысячи долларов на проходящей в Санкт-Петербурге ярмарке современного искусства PAF. Об этом сообщили авторы Telegram-канала музыканта.

Соавтором картины стал художник Игорь Исполин, который хранил работу у себя.

«Проект задумывался как серия работ, но „Легенда“ осталась первой и последней. Это манифест, визуальная поэма, воплощающая дух андеграунда», — указали в описании к работе.

Крупную сумму за полотно выложил некий Дмитрий Князев.

Рэпер Паша Техник умер в больнице Таиланда, куда попал после отравления неизвестным веществом, которое вызвало сепсис. Официальной причиной смерти артиста врачи назвали легочную инфекцию.

Техник не оставил завещания, поэтому все имущество достанется шестилетнему сыну артиста и его родителям. Об этом заявила бывшая жена рэпера Ева Карицкая.

Она пояснила, что творчество музыканта до сих пор приносит неплохой доход за счет роялти от треков. Сумму разделят между родителями и сыном поровну.