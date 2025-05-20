Картину Паши Техника «Легенда» продали за 126,5 тысячи долларов
Написанную ушедшим из жизни рэпером Пашей Техником картину «Легенда» продали за 126,5 тысячи долларов на проходящей в Санкт-Петербурге ярмарке современного искусства PAF. Об этом сообщили авторы Telegram-канала музыканта.
Соавтором картины стал художник Игорь Исполин, который хранил работу у себя.
«Проект задумывался как серия работ, но „Легенда“ осталась первой и последней. Это манифест, визуальная поэма, воплощающая дух андеграунда», — указали в описании к работе.
Крупную сумму за полотно выложил некий Дмитрий Князев.
Рэпер Паша Техник умер в больнице Таиланда, куда попал после отравления неизвестным веществом, которое вызвало сепсис. Официальной причиной смерти артиста врачи назвали легочную инфекцию.
Техник не оставил завещания, поэтому все имущество достанется шестилетнему сыну артиста и его родителям. Об этом заявила бывшая жена рэпера Ева Карицкая.
Она пояснила, что творчество музыканта до сих пор приносит неплохой доход за счет роялти от треков. Сумму разделят между родителями и сыном поровну.