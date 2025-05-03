Имущество Паши Техника достанется родителям и сыну

Карицкая: наследство Паши Техника разделят между сыном и родителями

Рэпер Паша Техник ушел из жизни, не оставив завещания, его имущество перейдет шестилетнему сыну Ивану и родителям. Об этом каналу Люди PRO заявила экс-жена покойного Ева Карицкая.

«Роялти с музыки будет идти им [родителям Паши и сыну] равными частями», — отметила она.

Рэпер оставил после себя квартиру в ипотеке, взнос которой составляет 60 тысяч рублей в месяц.

По словам Карицкой, наследники могут получить деньги благодаря музыке рэпера. Если поклонники продолжат активно его слушать, со всех площадок наберется примерно 500 тысяч рублей.

Паша Техник умер в больнице в Таиланде. У музыканта была полиорганная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, сепсис. Врачи заключили, что причиной смерти стала легочная инфекция.

На похороны Паши Техника в Балашихе пришли тысячи людей. По информации Life.ru, траурная церемония стоила родственникам музыканта более 1,5 миллиона рублей.