Кардиолог назвал повлиявшую на сердце Пугачевой болезнь

Кардиолог Кондрахин: диабет мог вызвать проблемы с сердцем у Пугачевой

Сахарный диабет мог спровоцировать проблемы с сердцем у певицы Аллы Пугачевой. Таким предположением в беседе с News.ru поделился врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Специалист напомнил, что при этом заболевании повреждаются стенки сосудов. Также диабет может повлиять на нарушение микроциркуляции в сердце, почках и других органах.

«Сахарный диабет является триггерной точкой, в основе которой лежит повреждение сосудистой стенки. И из-за этих повреждений формируется бляшка», — объяснил Кондрахин.

Комментируя ухудшение здоровья Пугачевой на Кипре, врач отметил, что жара негативно влияет на состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому знойная погода является дополнительной физической нагрузкой для таких людей.

Ранее источник из окружения Пугачевой рассказал, что на Кипре она практически не выходит из дома. Он пояснил, что Примадонна тяжело переносит жару из-за больного сердца.