Больное сердце и проблемы с сосудами. Пугачева почти перестала выходить из дома

Kp.ru: Пугачева перестала выходить из дома на Кипре из-за плохого самочувствия

Певица Алла Пугачева вместе с семьей проживает на Кипре. Она почти не выходит из своих апартаментов, так как «чувствует себя неважно», сообщил сайт kp.ru .

Источник из окружения Пугачевой объяснил журналистам, что на Кипре сейчас очень жарко, поэтому Примадонна практически не покидает стен своего дома.

«Сидит под кондиционерами в своем „гнезде“. Из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить такую жару», — уточнил он.

По словам собеседника издания, от кипрского зноя Пугачева намерена с детьми уехать в Юрмалу.

На днях косметолога Татьяну Аюпову напугал очень слабый бицепс Пугачевой. По рукам певицы видно, что человек уже сдает, отметила специалист, изучив фото артистки.