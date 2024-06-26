Больное сердце и проблемы с сосудами. Пугачева почти перестала выходить из дома

Kp.ru: Пугачева перестала выходить из дома на Кипре из-за плохого самочувствия

Фото: РИА «Новости»

Певица Алла Пугачева вместе с семьей проживает на Кипре. Она почти не выходит из своих апартаментов, так как «чувствует себя неважно», сообщил сайт kp.ru.

Источник из окружения Пугачевой объяснил журналистам, что на Кипре сейчас очень жарко, поэтому Примадонна практически не покидает стен своего дома.

«Сидит под кондиционерами в своем „гнезде“. Из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить такую жару», — уточнил он.

По словам собеседника издания, от кипрского зноя Пугачева намерена с детьми уехать в Юрмалу.

На днях косметолога Татьяну Аюпову напугал очень слабый бицепс Пугачевой. По рукам певицы видно, что человек уже сдает, отметила специалист, изучив фото артистки.

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