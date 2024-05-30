«Это бред». Представители «Лужников» опровергли слухи о концерте Канье Уэста в Москве
Представители «Лужников» назвали слухи о концерте Канье Уэста в Москве бредом
Рэпер Канье Уэст не выступит 8 июня в Москве. Об этом сообщили RT в пресс-службе «Лужников», где якобы должен был пройти концерт артиста.
«Нет, конечно, это фейк», — заявили представители арены.
Информация о якобы предстоящем концерте рэпера появилась в Telegram-канале Mash. Журналисты разместили договор с подписью, похожей на автограф супруги музыканта Бьянки Цензори, которая занимается его делами.
В документе указано, что при соблюдении всех условий Уэст приедет в Москву с командой из 25 человек.
«Это бред. Такие документы никогда и нигде в открытом доступе не публикуются. Если бы договор с Канье был заключен, то сначала на это нужно было бы получить одобрение правительства Москвы. Там много согласований», — пояснил RT президент Корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Тем временем аферисты уже распродают билеты на концерт американского рэпера в Москве. Для этого мошенники создали фейковый сайт.