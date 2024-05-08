Мошенники создали фейковый сайт для продажи билетов на концерт Канье Уэста в Москве | 360°

Эксклюзив 08 мая 2024, 15:07 Мошенники создали фейковый сайт для продажи билетов на концерт Канье Уэста в Москве В Сети появился фейковых сайт «Лужников» после новостей о концерте Канье Уэста SMG / Global Look Press

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В среду, 8 мая, одной из самых обсуждаемых новостей в Сети стало сообщения о концерте американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках». Точной даты при этом официально никто пока не называл. Мошенники тем временем подсуетились и создали фейковый сайт, на котором открыли продажу билетов якобы на выступление артиста.

«Если вы хотите окунуться в атмосферу неповторимого шоу Канье Уэста и испытать настоящий восторг от его выступления, не упустите возможность купить билеты на нашем сайт», — такую информацию указали на фейковом сайте.

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Там же прикрепили активную ссылку на покупку билетов. На данный момент сайт недоступен. При попытке перейти по ссылке появляется ошибка «404», убедился 360.ru. Какое количество человек могло купить несуществующие билеты, неизвестно.

Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с 360.ru опровергал слух об организации выступления Канье Уэста в «Лужниках».

Сотрудники арены сообщили ему, что с ними не вели переговоры, никакого договора нет.

Однако продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале заявила, что концерт все же состоится. Только не летом, как писали в СМИ, а осенью. По ее словам, информацию об этом ей лично подтвердил организатор концертов мировых звезд в России Женя Финкельштейн.