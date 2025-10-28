Калюжный столкнулся с дедовщиной в Семеновском полку

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный испытывает трудности во время срочной службы в Семеновском полку, сообщил Telegram-канал Mash . По его данным, часть сослуживцев негативно воспринимает артиста из-за его известности и предполагаемых привилегий.

Как утверждает канал, в подразделении считают, что условия для Калюжного отличаются от общих, а особое внимание со стороны командиров вызывает недовольство. Отмечается, что между ним и более опытными военнослужащими возникли напряженные отношения, доходившие до угроз.

Mash также пишет, что сослуживцы воспринимают участие артиста в светских мероприятиях в форме как попытку использовать службу для пиара. При этом, по информации канала, Калюжный не смог завести близких знакомств в части, несмотря на наличие других творческих военнослужащих.

Мать актера, комментируя публикацию Mash, сказала, что впервые слышит о подобных конфликтах. По ее словам, сын в телефонных разговорах всегда сообщает, что у него все в порядке, он доволен службой и летом даже организовал в части музыкальную группу, с которой выступал.

В мае Telegram-канал Shot сообщил, что Калюжный на черном «гелике» приехал на призывной пункт в Москве, откуда должен отправиться в армию. Когда машина остановилась, внутри играла песня из сериала «Солдаты».