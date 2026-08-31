«Какой противный голос». Живое выступление Семенович не понравилось публике
Анна Семенович опубликовала кадры неудачного выступления
Зрители раскритиковали Анну Семенович за набранный вес и плохой вокал. Она опубликовала в Instagram* записи с живых концертов и получила десятки гневных комментариев.
Певица вернулась из отпуска в Венеции и сразу взялась за работу. Она выступила на Дне шахтера в Норильске, на гала-концерте XV фестиваля славянского искусства «Русское поле» в Москве и отправилась в Санкт-Петербург.
Семенович пела без фонограммы и публиковала в соцсетях видео. Подписчики не оценили ее талант.
«Какой противный голос», — написал один из них.
Певицу обвинили в отсутствии вокальных данных, однообразном репертуаре и неуместных нарядах. Публика устала от «Восточных сказок» и перьев.
Еще одним поводом для критики стала фигура Семенович. Несколько месяцев назад певица рассказывала, как похудела под контролем эндокринолога. Подписчики заметили, что она опять набрала вес.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.