«Какой противный голос». Живое выступление Семенович не понравилось публике

Зрители раскритиковали Анну Семенович за набранный вес и плохой вокал. Она опубликовала в Instagram* записи с живых концертов и получила десятки гневных комментариев.

Певица вернулась из отпуска в Венеции и сразу взялась за работу. Она выступила на Дне шахтера в Норильске, на гала-концерте XV фестиваля славянского искусства «Русское поле» в Москве и отправилась в Санкт-Петербург.

Семенович пела без фонограммы и публиковала в соцсетях видео. Подписчики не оценили ее талант.

«Какой противный голос», — написал один из них.

Певицу обвинили в отсутствии вокальных данных, однообразном репертуаре и неуместных нарядах. Публика устала от «Восточных сказок» и перьев.

Еще одним поводом для критики стала фигура Семенович. Несколько месяцев назад певица рассказывала, как похудела под контролем эндокринолога. Подписчики заметили, что она опять набрала вес.

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