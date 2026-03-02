Сегодня 03:01 Комплексы из-за веса и эгоистичные бойфренды. Что оставила позади Анна Семенович и как живет теперь 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Актриса и певица Анна Семенович 1 марта отпраздновала 46-летие. Она остается одной из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса. Если раньше темой для разговоров были в первую очередь выдающиеся формы знаменитости, то в последние годы поклонники все активнее интересуются ее личной жизнью — ни мужа, ни детей у нее нет, но скоро все может измениться.

Звездная карьера и путь к принятию себя

В юности Анна Семенович была перспективной фигуристкой. Надежды на спортивное будущее заставляли ее сидеть на жестких диетах, отказываться от отдыха со сверстниками. Она делала успехи и даже взяла призовое место на чемпионате России в паре с фигуристом Романом Костомаровым, однако в 21 год травма колена положила конец ее карьере. Вскоре началась эпоха «Блестящих». Семенович стала ведущей на спортивном канале, а через год ей доверили вести авторскую программу. Группа «Блестящие», уже тогда очень известная, пришла к ней на интервью. Продюсер обратил внимание на девушку с яркой, запоминающейся внешностью и позвал на кастинг. Семенович мечтала петь и выступать на сцене, поэтому с радостью согласилась.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В нулевых певица стала одним из главных секс-символов на российской сцене, ее знала вся страна. В 2007 году она начала сольную карьеру, одновременно работая в кино и театре. Но ее талант обсуждали не так активно, как фигуру: лишний вес, а главное, стремительно растущую грудь — в какой-то момент она достигла девятого размера. Семенович публично признавалась в своем диагнозе — гигантомастия. Она даже решилась на операцию по уменьшению груди. Однако к звезде прочно прилепился ярлык «блондинка с очень пышными формами», о ней даже сочиняли анекдоты. Лишь со временем Семенович перестала стесняться и решила построить на этом свой бренд. Она выпустила линию белья для таких же фигуристых женщин, запустила линейку пищевых добавок и открыла сообщество с тренингами по личностному росту.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Звезда также ведет блог, в котором не стесняется подшучивать над собственной внешностью. Она не скрывает, что делала липосакцию и никак не могла похудеть из-за проблемы со здоровьем — инсулинорезистентности. Прописанные врачом лекарства вкупе с правильным питанием, занятиями спортом и кардионагрузками помогли не только сбросить восемь килограммов, но и поправить здоровье. Тростинкой Семенович вряд ли станет, но теперь она принимает себя любой. «Я не худышка, я женщина с формами, и это прекрасно. Я люблю себя, ценю и уважаю! Кто тот судья, который говорит, сколько надо весить женщинам?» — заявляла певица.

Замороженные яйцеклетки и женатый кавалер

Недостатка в поклонниках у Семенович никогда не было. Среди ее бывших пассий: продюсер Даниил Мишин, бизнесмен Игорь Аккуратов и банкир Иван Станкевич. Но исполнительница не спешила поменять свободу на дорогие подарки. В 41 год она признавалась в соцсетях, что мужчины не раз ставили ее перед выбором: личная жизнь или карьера. Звезда неизменно выбирала себя и не переживала из-за того, что еще ни с кем не дошла до загса. Она отмечала, что «иногда надо просеять много песка, чтобы найти один бриллиант».

Я решила, что выйду замуж, только когда встречу по-настоящему любящего и качественного мужчину, который сделает мою жизнь ярче и еще интересней. А хоть какого мужчинку мне не надо! <…> Я не говорю, что нужно сидеть дома одной с гордо поднятой головой! Я говорю о том, чтобы встретить достойного человека, который с вами на одной волне. Анна Семенович

В 2023 году такой мужчина наконец появился. Знакомство было комичным: Семенович отдыхала с подругами в ресторане и сделала замечание человеку, постоянно задевавшему ее стул. Тот не узнал знаменитость и ответил резко, но чуть позже, поняв свою ошибку, подошел пообщаться и пригласил всю компанию в караоке.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Семенович и ее новый знакомый — российско-немецкий предприниматель Денис Шреер — понравились друг другу, но им тут же пришлось разлучиться: оба уезжали по делам. Началась активная переписка, завязались отношения. Роман омрачало только одно — официально Шреер был женат, в Германии остались его супруга Марина и сын. Узнав о новой влюбленности мужа (говорят, что из СМИ), Марина разозлилась и стала распространять слухи, что он бил ее и совсем не общается с сыном. Семенович встала на сторону своего мужчины и отметила, что он ни за что не поднял бы руку на женщину, а с сыном остается на связи постоянно.

С тех пор, как Семенович стала афишировать свой роман на публике, ходят упорные слухи о ее скорой свадьбе. Но пока бизнесмен в процессе развода, а заветного колечка на пальце певицы нет. В 2025-м звезда признавалась, что была бы не против замужества, но шутила, что окружающие ждут ее бракосочетания сильнее, чем она сама. «Я не Денис, я не могу решать за него, когда он будет готов сделать мне предложение руки и сердца. Пока я нахожусь в статусе невесты», — отмечала знаменитость.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

В любом случае пышного торжества не будет — в этом пара единодушна. «Возможно, вы узнаете только уже после свадьбы», — предупредил журналистов Шреер. Семенович подчеркивала, что хотела бы отметить счастливое событие только с самыми близкими, чтобы насладиться этим мероприятием, а не устать от него. Обретя семейное счастье, певица надеется стать матерью. Ранее она заморозила яйцеклетки, которые можно будет использовать для ЭКО или суррогатного материнства.

«Дети — это большое счастье. Если вы хотите ребенка, то рожайте обязательно его. Ничего не бойтесь!» — советовала звезда другим женщинам. А пока Семенович и Шреер с удовольствием проводят время вдвоем: активно путешествуют, попробовали жить вместе в загородном доме, но вернулись в Москву. По словам певицы, бойфренд зарабатывает больше нее и не скупится на подарки. «Мне любимый недавно подарил кольцо Bulgari, и браслет, и сережки. Он меня балует. Спасибо ему за это. Я считаю, что бриллианты — это приятные подарки для женщины», — рассказала она KP.RU. И, видимо, в отличие от предыдущих кавалеров, будущий муж ее карьере не мешает: Семенович продолжает выступать на музыкальных фестивалях, давать концерты, участвовать в телешоу и заниматься бизнесом.