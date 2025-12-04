ВС определил дату рассмотрения жалобы Лурье по квартире Долиной

Верховный суд рассмотрит жалобу Лурье по сделке с квартирой Долиной 16 декабря

Заседание Верховного суда по рассмотрению жалобы на решения по сделке с квартирой Ларисы Долиной пройдет 16 декабря. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило РИА «Новости» .

Собеседник агентства пояснил, что речь пойдет о решениях нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье, по которым артистка вернула свою квартиру.

Представляющая интересы покупательницы недвижимости, которая осталась без крыши над головой, адвокат Светлана Свириденко в комментарии 360.ru заявила, что Верховный суд потребовал из кассации данные об аннулировании сделки купли-продажи. Она подчеркнула, что может назвать решение небольшой победой.

Юрист пояснила, что при выявлении нарушений дело передадут судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.

Лариса Долина вернула свою квартиру после признания сделки недействительной Хамовническим судом Москвы. При этом в решении не говорилось о возвращении денег, которые артистка отдала мошенникам.

Московский городской и Второй кассационный суды признали вердикт законным и отклонили обжалования адвокатов покупательницы квартиры.