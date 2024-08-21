Юрист объяснил, могла ли Долина выдумать историю с мошенниками, чтобы вывести деньги

Певице Ларисе Долиной было бы невыгодно подстраивать бессмысленную акцию с мошенниками, чтобы вывести деньги от продажи имущества за рубеж. Об этом заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский в беседе с Aif.ru .

Ранее блогер Антон Суворкин выдвинул версию, что Долина специально выдумала историю о мошенниках, чтобы продать все в России и вывести свои миллионы на иностранные счета. Некоторые пользователи сети тоже начали придерживаться такой теории, однако Хаминский развеял сомнения недоверчивых. По его словам, россияне и без подобных историй могут официально открыть счета в других странах.

«Я не вижу для такого сложного хода каких-либо предпосылок. Дело в том, что граждане России могут вполне официально иметь счета за границей. Сегодня есть ряд стран, в том числе Казахстан, Киргизия, Китай, ОАЭ, Израиль, где можно официальные открыть счета», — сказал он.

Юрист отметил, что открывая счета для россиян, регуляторы могут провести операции по конвертации рублей в любую валюту. Из-за этого Долиной бессмысленно было бы идти на риски и выдумывать историю с аферистами.

По неуточненным данным, Долина под воздействием мошенников продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках, а полученные средства передала женщине-курьеру. Правоохранители оперативно задержали подозреваемую. Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео с допросом задержанной.