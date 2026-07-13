Народного артиста России и актера Театра на Таганке Юрия Смирнова похоронят на Троекуровском кладбище 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Церемония прощания с Юрием Смирновым пройдет 16 июля в 11.00 на Основной сцене Театра на Таганке. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище в 13.00», — указали в театре.

О смерти Смирнова на 88-м году жизни стало известно в субботу, 11 июля. Предположительной причиной называют инсульт. Актер до последнего дня выходил на сцену. Уже в августе театр планировал провести спектакль с его участием.

Юрий Смирнов сыграл множество ролей в постановках «Десять дней, которые потрясли мир», «Живой», «Берегите ваши лица», «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана» и других.