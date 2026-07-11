Умер Юрий Смирнов, актер из фильма «Бумбараш»

Народный артист России, актер Театра на Таганке Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Как рассказал представитель театра ТАСС, он скончался у себя дома. Смерть была внезапной — Смирнов выходил на сцену до последнего, в августе должен был состояться спектакль с его участием.

Актер служил в труппе с момента основания театра, стоял у истоков вместе с Юрием Любимовым и участвовал в формировании нового художественного языка сцены. Он сыграл десятки ролей в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой», «Десять дней, которые потрясли мир» и других.

Прощание с артистом пройдет в Театре на Таганке, рассказала директор театра Ирина Апексимова. Дату церемонии пока не назначили.

В июне скончался народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Актеру было 89 лет.